Malena Massa cruzó a Clarín por una polémica nota que cuestiona a su marido

La dirigente y concejal del Frente Renovador en Tigre Malena Galmarini le respondió a Clarín, luego de que el diario del multimedios oficialista publicó una nota donde acusó al ex diputado nacional de "fogonear proyectos que complican al Gobierno".

Galmarini, que hoy estará en la concentración que se hará el Congreso en reclamo de políticas contra la violencia de género, puso en duda el verdadero motivo de la nota y cruzó al diario con ironía: "Ay, Clarín, tanto te piden?", lanzó.

Clarín recordó la buena relación de Massa con Macri al comienzo de la gestión de Cambiemos y, luego, lo responsabilizó por estar detrás de la vetada ley que frenaba el aumento de tarifas y resaltaron su estrategia combativa contra Cambiemos bajo un "silencio táctico".

"El título es un poco tendencioso, no? 1) Massa no es funcionario; 2) Massa trabaja, no fogonea; 3) Serán proyectos que “complican al gobierno” o será que el gobierno complica al pueblo para defender intereses económicos propios y de sus amigos?", se preguntó la esposa de Massa en Twitter.

Las últimas declaraciones públicas de Galmarini fueron a Misiones Online TV, donde expresó su "preocupación" por las políticas de ajuste y afirmó: "El Gobierno de Macri ha perdido la conexión con el pueblo”.