Pampita Ardohain no puede solucionar el problema del bajo rating en su programa. Su productora intenta probar diferentes segmentos y notas para lograr seducir a la audiencia,pero con resultados muy irregulares.

Por este motivo, desde Telefe tomaron la decisión de que el programa salga de lunes a jueves, es decir, un día menos de lo que lo hace ahora. En esta próxima semana, Pampita viajará a Rusia a encontrarse con su novio, Pico Monaco, y ver el partido de Argentina contra Francia. Y después viajará a España para llevar a sus hijos con el actor Benjamín Vicuña, según informó La Nación.

En un principio, el viaje de Pampita a Rusia era para hacer una salida en vivo de su ciclo Pampita Online. Algo que no sucederá, debido a que ayer por la tarde recibió el llamado desde su producción informándole que el móvil desde Rusia no iba a ser posible, ya que desde la gerencia de programación del canal habían decidido que su programa comience a ir de lunes a jueves. Y, en su lugar, Telefe programó para los viernes a la tarde, una extensión de las novelas La Venganza de Iffet y Elif.

Pero esa no fue la única noticia que recibió la conductora, ya que en el mismo llamado le confirmaron que podrá viajar a llevarle sus hijos a Vicuña a España, donde hace un mes se encuentra el actor grabando la serie española Vis a Vis. Este viaje se dará entre los días 5 y 9 de julio, fechas en que no estará al frente de su programa y que aún no está definido si los dejará grabados previamente o quedaran en manos de Leandro "Chino" Leunis como se pensó en un principio.