El presentador ultraoficialista quedó en evidencia al asegurar algo que no es posible.

El conductor Luis Majul dejó en evidencia que realiza comentarios falsos para defender al presidente de Mauricio Macri, al asegurar que el jefe de Estado argentino mantuvo conversaciones con su par chino, Ji Jinping, por whatsapp, aplicación que no está habilitada en el gigante asiático.

Mientras arribaba Donlad Trump al país, Majul comenzó a hablar del posible enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y Jinping y quiso dejar bien parado a Macri en ese conflicto, pero quedó al descubierto su mentira por un pequeño fallo.

Embed Pero Luis! En China no hay WhatsApp! Así que una de dos: Macri está hablando con un chino de acá o vos sos un mercachifle. pic.twitter.com/3DwEiyH76n — Fabián Rodríguez (@Conurbanos) 30 de noviembre de 2018

"A mí me contaron que durante una semana entera, Macri estuvo llamando al presidente de China ¡Bah! se estuvo whatsapeando. Y le decía: 'decime que no te vas a pelear con Trump y que esto no va a ser una guerra comercial", aseguró Majul.

Lo cierto es que el gobierno chino mantiene bloqueada la más famosa aplicación de mensajería instantánea a nivel mundial, por lo que es imposible esa vía de comunicación.