El conductor realizó una editorial por la crisis que atraviesa Brasil pero solo habló de la ex presidenta.

En medio de la embestida judicial contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el conductor Luis Majul aprovechó para hacer una “pertinente” pregunta y cuestionar que todavía la ex mandataria y senadora nacional de UC, Cristina Kirchner, no esté presa.

Lejos de hablar sobre las irregularidades del fallo del Tribunal Supremo de Justicia o de la militarización que sufre Brasil, el periodista oficialista realizó una editorial bajo el nombre “¿Por qué Lula sí y Cristina no?”.

“¿Por qué Lula está a punto de caer preso y Cristina sigue tan campante dando clases de moral?”, criticó Majul y cuestionó que el ex mandatario sea alojado en una cárcel ambientada por su condición de ex presidente: “Pero él dijo que era joven para ser reelegido como presidente”.

“Es una pregunta pertinente, porqué Lula va preso y Cristina sigue otorgando reportajes estrambóticos para gritarle al mundo que es una perseguida política”, arremetió y comparó que “Lula es acusado de corrupción pasiva que es mucho menos grave que ser jefe de una asociación ilícita montada desde la propia presidencia para favorecer a sus familias”.

En el mismo tono, comparó la Justicia brasileña con la argentina: ¿Por qué un juez distrital de Brasil, Sergio Moro, parece tener más poder que los fiscales, jueces y la misma la Corte Suprema de Justicia?”.