Maju Lozano estalló contra Baby Etchecopar: "sos un sorete, un mal educado, un misógino"

La conductora de 'Todas las tardes', Maju Lozano, no pudo contener la furia tras las repudiables declaraciones de Baby Etchecopar contra su persona y las panelistas del programa, y lo calificó de "sorete, misógino y mal educado".

''Se involucra a gente que yo quiero, tengo a mi ex marido que me acompaña mucho, tengo a Juan que es mi pareja actual a quien amo y a quien tuve que frenar para que no lo vaya a cagar a trompadas, pero me parece que todo tienen un límite, hablar de él es darle entidad, más allá de lo que el piensa, no estoy de acuerdo con el modo, no voy a permitir antes que nada que me acuse que yo recibo sobres de alguien’’, comenzó la conductora.

Y añadió: ''La agresión del hombre me toca en una fibra muy íntima, en un lugar personal, entonces llega un momento en que a este tipo de gente hay que frenarla, a este machirulo de cuarta hay que frenarlo, yo creo que le tiene mucho miedo a las mujeres y ese es el gran tema de este hombre''.

''Este es un pobre tipo, no lo iba a hacer al tema porque es darle entidad, yo estoy acá para informar y divertir, soy una persona sincera y me pueden decir cómo me ha dicho Baby miles de cosas, porque hace mucho que me viene atendiendo, lo que no voy a permitir es que diga que recibo sobres de Uber, si él tiene alguna prueba que este programa o canal recibe sobres de alguien para que nosotros hablemos mal de otra persona, a lo mejor como él está acostumbrado a manejarse así piensa que todos nos manejamos así, que presente pruebas de lo que me acusa, no soy esa clase de gente’’, explicó.

Lozano, incluso, lagrimeó producto de la bronca a medida que lanzaba su respuesta: ''Estamos hartas de tipos como vos, sos tan maravilloso que te metes solo con las tres mujeres del programa, creo que le tenes miedo a las mujeres y haces bien de tener miedo’’.

Por ultimo, Maju dijo:''Sos un cerdo, sos un cobarde si fuera hombre voy a la radio y te recontra cago a trompadas y me banco la que vega, pero las mujeres no actuamos así. No te metés más conmigo, ni con ninguna mujer, me hartaste no voy a permitir en tu puta vida que te metas con las mujeres. Te metés con una y te metés con todas’’.

Luego, la periodista comenzó en sus redes sociales una campaña con el hashtag "#StopEtchecopar" con un mensaje "contra un degradador serial que sobreactúa su misoginia".