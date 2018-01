El Partido Justicialista bonaerense se prepara para el primer encuentro del Consejo, pero tendrá ausencias importantes. La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, no estará presente como tampoco el ex presidente del partido Fernando Espinoza. A esa decisión se acoplan diputados, legisladores provinciales, intendentes y dirigentes más vinculados a Cristina Kirchner y que mantienen críticas con la actual conducción.

La foto que el titular del partido, Gustavo Menéndez, se sacó con Sergio Massa no cayó muy bien en este grupo de peronistas que pegarán el faltazo. "Antes de sacarse fotos con gente que hoy está afuera del PJ tendrían que haber convocado a los sectores que estamos adentro" marcaron desde La Matanza.

Asimismo, le reclamaron a la conducción del partido que “para sentarnos en una misma mesa como mínimo tenemos que acordar que ningún municipio adhiere al pacto fiscal”. Y advirtieron que "hay que demostrar con hechos y no con palabras" una oposición seria a la gestión de María Eugenia Vidal.

Desde el entorno de Menéndez y Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, señalaron a El Destape que Espinoza "no está invitado porque no es miembro del Consejo". Sin embargo lamentan que no vaya. "Sería conveniente que La Matanza esté porque lo que vamos a charlar es la realización del próximo Congreso donde van a asumir la Presidencia".

Entre los ausentes se destacan los intendentes del interior de la Provincia, quienes "no se sienten representados por la conducción".

Algunos intendentes reclaman que frente al aumento del 32 por ciento de la energía eléctrica la suba prevista para el servicio de aguas de ABSA para el mes próximo el partido se pronuncie de manera oficial.

El cónclave será un paso previo al congreso provincial del PJ, que se realizará el 16 de febrero, también en el Partido de la Costa.