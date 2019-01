SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló ante una multitud de remeras rojas, manifestantes que se movilizaron en apoyo al gobierno chavista, frente a las marchas en su contra. Tras la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, Maduro defendió su gestión y apuntó contra una campaña orquestada desde Estados Unidos en contra de su gobierno.

"Hace 20 años llegamos con los votos del pueblo y hemos estado y estaremos con los votos del pueblo que es el único que elige el presidente constitucional", dijo Maduro desde Caracas y agregó que "sólo el pueblo pone, sólo el pueblo quita" mandatarios. En ese contexto, Maduro anunció que Venezuela rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y que los funcionarios estadounidenses tienen 72 horas para abandonar el país.

El mandatario venezolano advirtió que "el pueblo combatiente no existe para los medios de comunicación de la burguesía" y advirtió que "los medios internacionales censuran al pueblo de Venezuela, manipulan e invisibilizan para el mundo que aquí hay un pueblo bolivariano dirigiendo los destinos de la nación".

En ese contexto, Maduro advirtió: "No queremos volver al Siglo XX de intervenciones gringas y golpes de Estado", por lo que "el pueblo venezolano le dice no al golpismo". En ese sentido, recordó: "Aquí no se rinde nadie, vamos a la carga, al combate, a la victoria de la paz, de la vida, de la democracia, del futuro".

Maduro apuntó contra el Gobierno de Donald Trump, que busca "imponer un Gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela" y preguntó "¿puede autojuramentarse un cualquiera como presidente o es el pueblo venezolano el que lo elige?", ante una multitud que lo acompañó.

