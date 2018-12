Madre de un tripulante del ARA San Juan destrozó a Aguad: "Es impresentable"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Zulma Sandoval, madre de Celso Vallejos, tripulante del ARA San Juan, pronunció un duro discurso contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad y cuestionó sus respuestas en la exposición de la Comisión Bicameral sobre el submarino desaparecido.

En diálogo con el programa "Navarro 2019", que se emite por El Destape Radio, señaló que "Aguad es un impresentable amparado por Macri. Él no está ahí por elección del pueblo. ", al tiempo que denunció: "Aguad nos faltó el respeto desde el primer día".

Por otro lado, Sandoval cuestionó el la teoría del Gobierno sobre lo sucedido con el subamarino: "A mí no me va a decir el que el submarino se encontró ahora. No creo que la falla del ARA San Juan haya sido técnica. Para mí se quedaron sin comunicación".

"Somos nosotros los más interesados de saber qué es lo qué paso y que resolvió esta comisión que ellos crearon", expresó en otro momento. Y concluyó: "La jueza está muy relajada también".