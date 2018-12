Madre del joven asesinado por Chocobar: "Bullrich ya tendría que haber renunciado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la nueva resolución del Ministerio de Seguridad que permite a las fuerzas de seguridad disparar armas de fuego sin dar la voz de alto y en caso de fuga, la madre de Juan Pablo Kukoc, el joven asesinado por el policía Luis Chocobar, cuestionó a la ministra Patricia Bullrich.

“Es horrible, te da miedo salir a comprar porque no sabés si te pega un tiro el policía. No tenemos posibilidad de defendernos: si salís corriendo, te matan”, lamentó Ivonne Kukoc en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

En este sentido, la mujer enfatizó: “Bullrich ya tendría que haber renunciado. Por matar a chicos, matar a jóvenes, a delincuentes, no se va a acabar la delincuencia. No es permitiendo el gatillo fácil que va a terminar la delincuencia, hay que pensar en la gente pobre, no sólo en la gente rica”.

Kukoc sostuvo que “hoy en día está la pena de muerte en Argentina”, porque “la Policía te puede matar”. “Es horrible saber que mi hijo y todos los otros chicos no van a tener justicia, y que los matan como perros. Es muy triste saber que tenemos un presidente y una ministra con esas decisiones, con tanta impunidad”, manifestó, en referencia a Mauricio Macri y a Bullrich.

“¿La cárcel para qué estaría? Si ya no va a haber un condenado, una persona que vaya a juicio. Ya directamente los policías y Bullrich los condenan a muerte. Es doloroso que podés salir y que por cualquier cosa te pueden matar”, sostuvo Kukoc.

La resolución publicada ayer en el Boletín Oficial estipula que "se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", como "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves", cuando una persona "represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad", y "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente". Es decir, la Policía puede disparar por la espalda a alguien que huye si cree que representa un peligro.

