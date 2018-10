SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri se subió a la batalla contra los Moyano y apuntó a los camioneros durante la inauguración del parque eólico Manantiales Behr, en Chubut. En su breve discurso, Macri apuntó contra el líder camionero, de manera indirecta, tras la decisión judicial de rechazar la detención de Pablo Moyano.

Macri aseguró que es necesario reducir el costo de la logística y el transporte de productos y advirtió que "nadie se puede creer por arriba de la ley".

Después de que el juez Luis Carzoglio desestimara el pedido de detención de Pablo Moyano, Macri apuntó contra los camioneros, aunque sin nombrarlos. "Tiene que bajar un costo fundamental para que ésto pueda funcionar, que es el costo de la logística, porque no sólo no podemos viajar sino que no podemos transportar nuestro trabajo", dijo desde Chubut.

LEER MÁS: Hugo Moyano le advirtió al Gobierno: "No nos vamos a doblegar"

El mandatario advirtió que "cada uno tiene que cobrar lo que corresponde, nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo", en alusión al valor del transporte de camiones a cargo del gremio de Moyano.

Macri también le dedicó un pequeño párrafo a la lucha de los camioneros y la Justicia y aseguró que "nadie se puede creer por arriba de la Ley, nadie puede creer que puede prepotear a los demás".

Macri contra Moyano.mp4