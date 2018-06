Macri se metió en la fuerte grieta de Cambiemos por el debate del aborto

A casi una semana de que el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito sea discutido en la Cámara Baja, el presidente, Mauricio Macri, recibió a los diputados de Cambiemos que son referentes a favor y en contra de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La reunión, en la que participaron los legisladores Carmen Polledo y Daniel Lipovetzky, fue este martes en el despacho de Macri y, en los 15 minutos que duró, el presidente les advirtió que no deben dejar que los antagonismos por el debate no deben dejar que se resquebrajen las relaciones en el interbloque de Cambiemos.

Polledo lidera la postura “provida” del oficialismo, mientras que Lipovetzky, que es el presidente de la Comisión de Legislación General del proyecto, apoya activamente la iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"Fue una reunión para expresar su felicitación por el debate y para que estos días continúe con la misma tónica”, sostuvo Lipovetzky a Clarín. Macri, en tanto, no dio declaraciones al respecto.

De hecho, en pos de la unidad del oficialismo, el Presidente no volverá a tocar el tema. Si bien se manifestó en contra del proyecto que promueve que los embarazos no deseados puedan ser interrumpidos de manera segura y gratuita, aseguró que no vetará la ley si el resultado no condice con su posición.

Mientras tanto, a pesar de estos intentos por unir a los legisladores, el oficialismo se encuentra muy dividido por el tema del aborto. En estos días, diversos funcionarios que están a favor se manifestaron con pañuelos verdes frente al Congreso, lo cual generó disgusto del lado contrario.

