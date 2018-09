"Macri se ha suicidado": el explosivo mensaje de Dalbón

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, lanzó un explosivo mensaje contra todo Cambiemos y afirmó: "Macri se ha suicidado".

En Twitter, el mediático abogado arremetió contra el Presidente y contra Elisa Carrió tras su discurso.

"Puede ser, en tanto Ud se quite la vida. Pues hoy @mauriciomacri se ha suicidado. Lo único que les pido luego de sus muertes es que no la culpen a @CFKArgentina. Por cierto @elisacarrio y de corazón vea un psiquiatra. Ud. no está bien. Quizás “La República” necesite medicinas", afirmó.