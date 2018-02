El jefe de Estado interrumpió sus vacaciones en Chapadmalal para visitar Y-TEC, pero no inauguró nada,

El presidente, Mauricio Macri, visitó la localidad bonaerense de Berisso para recorrer la planta Y-TEC, que fue creada en 2013 por el gobierno de Cristina Kirchner. En las redes sociales, muchos usuarios se preguntaban por qué el jefe de Estado estuvo en la empresa si no se inauguraba nada.

Macri contó al principio de una breve charla el motivo que lo llevó a visitar la empresa. "Esto arrancó porque alguien me contó que acá pasaban cosas increíbles. Entonces llamé al responsable, Gustavo Moreno, que me dijo que venga personalmente para que me cuente qué hacían acá en Y-TEC", sostuvo.

Embed

"Así que quisimos venir y la invité a María Eugenia. Quiero felicitarlos a Lino, porque fue una idea de él. La verdad es que si las ideas son buenas, no importa de qué gobierno son", sostuvo Macri. Así, el jefe de Estado contó que se enteró hace poco de la existencia de esta iniciativa estatal y por eso quiso "mostrarlo" en un acto.

El jefe de Estado sólo recorrió las instalaciones finalizadas en 2014. No inauguró ninguna obra, ni tampoco hizo una promesa de inversión. Y-TEC está compuesta por el 51 por ciento de las acciones de YPF y el restante 49 del Conicet, organismo que sufrió un recorte superior al 10 por ciento en su presupuesto para 2018.