Macri recibe a Carrió en Olivos luego de su amenaza de romper Cambiemos

La diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, mantendrá una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri para demostrar que no hay crisis ni interna dentro de la Alianza con el PRO y la Coalición Cívica.

Según reveló una nota en Infobae, el encuentro es para mostrar en una foto la unidad que parece romperse luego de que Carrió explotara en pleno debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se discutía en Diputados.

Embed No hablé durante la sesión para preservar la unidad de Cambiemos. pic.twitter.com/fy3gzT4g8J — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 14 de junio de 2018

Durante el debate, la legisladora se ausentó y anduvo deambulando por los pasillos del Congreso. Cuando llegó el momento de votar, solo se limitó a decir: “Quiero dar una explicación porque en todo caso represento a una parte de la sociedad que me ha votado. Y respeto las otras posiciones. Quiero sólo decir que he estudiado durante 40 años este tema. Y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Nada más".

Los abucheos de sus colegas se escuchó en todo el recinto y sumamente enojada, Carrió amenazó: "Que le quede claro a todo Cambiemos. La próxima rompo".

Embed Todo lo que se dijo es mentira. Yo tengo una excelente y permanente relación con olivos. Apele a la unidad de Cambiemos y les hablé a los diputados nacionales para que reine la concordia y no la grieta. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 14 de junio de 2018

Tras las repercusiones de sus dichos, ahora la foto con el presidente busca llevar calma de que dentro del espacio político oficialista “no pasa nada”.