¿Imaginan un Macri en Mayo 2015 deseoso d firmar esto?:

* No devaluar 500%

* No endeudarse

* Control de tarifas, etc.

* Soberanía/Malvinas

* Ciencia y tecnología, sí

* No despidos

NO: Él tenía su PLAN y YA LO APLICÓ. Ahora q cada partido diga su plan y se vote.