Macri: "Netflix te mata la lectura"

El presidente Mauricio Macri volvió a hablar sobre sus gustos personales y afirmó que ya no lee porque "Netflix te mata la lectura". La frase la pronunció en una entrevista radial durante una visita a la localidad bonaerense de Olavarría.

"Siempre me gustó leer, pero ahora Netflix te mata la lectura. Me he visto no sé cuántas series", afirmó el jefe de Estado.

En un reportaje, Macri dedicó un tiempo a hablar sobre su vida privada y pasatiempos domésticos.

Consultado sobre sus preferencias artísticas, volvió a destacar que le gusta la serie británica Peaky Blinders y documentales como La Guerra de Vietnam, al que calificó de "tremendo".

"Está lleno de series muy buenas. Todos los grandes escritores se han puesto a escribir para estas series", reflexionó.