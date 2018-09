Macri inauguró una obra inconclusa y un intendente lo deschavó

El Presidente estuvo en Córdoba donde cortó cintas de una obra que aún no está operativa.

El presidente Mauricio Macri participó en Achiras, Córdoba, de la inauguración de una planta eólica inconclusa que no funciona, y que además es propiedad de su amigo Nicolás “Nicky” Caputo, quien ganó la licitación en noviembre de 2016, informó el sitio Página 12.

De acuerdo al medio, el encargado de desnudar la maniobra del presidente fue Jorge Otamendi, el intendente de la localidad de Achiras. “Yo no fui invitado protocolarmente. Y tampoco hubiera ido porque sé que no es la inauguración”, afirmó el jefe comunal.

"No entiendo a qué vinieron porque no está terminado el parque eólico. Le faltan conectores desde los 15 molinos hasta la central. No pueden mandar la luz a la red, le faltan unos dos meses”, denunció el mandatario según publicó el sitio La Voz del Interior.

De acuerdo a Página 12, en noviembre de 2016, Caputo ganó dos licitaciones del llamado Plan de Energías Renovables (RenovAr), para erigir dos parques eólicos: uno en el partido de Villarino, en provincia de Buenos Aires, y el otro en Achiras, en el sur cordobés. Lo hizo a través de CP Renovables S.A., subsidiaria de Central Puerto S.A, del Grupo SADESA, del cual es el principal accionista.