Desde Tucumán, el presidente Mauricio Macri encabezó acto para anunciar que se reanudó la venta de limones a los Estados Unidos y en su discurso envió una contundente indirecta sobre la sesión que frustraron sus legisladores para frenar el tarifazo.

Junto al gobernador tucumano, Juan Manzur y el ministro Luis Miguel Etchevehere, el mandatario destacó la importancia de importar el cítrico a varios países del mundo y se tomó unos minutos de su discurso para chicanear a la oposición que pidió una sesión en Congreso para ponerle un alto al aumento de tarifas.

Embed La provocación de @mauriciomacri para justificar el tarifazo: “Nada de lo que a uno le prometen que viene de regalo, puede ser verdad" pic.twitter.com/TOMfniTO9M — El Destape (@eldestapeweb) 18 de abril de 2018

“Lo más importante es poner la verdad sobre la mesa y siempre les he dicho que no soy mago y no soy estafador. Me he comprometido siempre a decirles la verdad”, aclaró Macri y disparó: “Nada de lo que a uno le prometen que viene de regalo, puede ser verdad, todo lo que vale se genera y construye con el esfuerzo personal”.

Siguiendo la línea de su habitual discurso de que “las tarifas eran regaladas” durante el kirchnerismo, Macri redobló la apuesta y advirtió: “Cada vez que un argentino se abusa, que busca un privilegio para que le paguen por el trabajo que no hizo, está perjudicando a todos los demás”.