Macri, sobre el acuerdo con el FMI: "¿Quién sabe?"

El presidente Mauricio Macripronunció una insólita frase sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del viaje que realizó a Estados Unidos, donde participará de la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas.

En diálogo con el periodista Román Lejtman de radio Nacional, el primer mandatario dijo que hay "las mejores expectativas" sobre la gira. Al ser consultado sobre cuándo se conocerá el acuerdo, respondió: "lo antes posibles". Sin embargo, la particular respuesta de Macri fue ante la consulta si habría novedades esta semana. "Who Knows?" ("¿quién sabe?") , exclamó el líder de Cambiemos, entre risas.

Esta mañana el Presidente dialogó con un grupo de inversores en una reunión que se realizó en las oficinas del Financial Times, en Nueva York. Acompañaron al jefe de Estado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.

Además, Macri brindará una entrevista con Bloomberg News, mientras que más tarde almorzará con empresarios.