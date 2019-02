SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Este viernes 8 de febrero, Mauricio Macri cumplirá 60 años. Con motivo del cambio de década, el mandatario grabó una entrevista personal, con preguntas privadas relativas a su vida cotidiana, para ver cómo enfrentará este momento.

En el video difundido, el Jefe de Estado abordó diferentes temas, como su relación con la muerte, con el sentirse o no viejo, las cosas más importantes de la vida o la importancia de la naturaleza y el espacio propio para reflexionar en vez de actuar.

A continuación, las diez frases más destacadas de Mauricio Macri por sus 60 años:

- El cronograma cronológico por ahí no es tan importante.

- Trabajo para empezar a poder hacer la pausa, poder contemplar.

- En mi vida prevalece la acción sobre la reflexión.

- Cuando festejé los 50 tomé clases de canto para cantar Rapsodia Bohemia, Friends y We will rock you.

- Ahora un jacarandá te para. Flasheás con un jacarandá, decís "mirá los colores, mirá lo que pasa".

- Yo me fui alejando cada vez más del consumismo.

- Desde que estoy en lo público que no me compro un auto, no uso reloj, anillo, cadenas, nada.

- Quiero aprender a cocinar bien, de paisajismo, de el tema tecnológico, el mundo digital, quiero aprender a jugar mejor a las cartas.

- A las 6:45 trato de estar siempre en el gimnasio con una rutina casi diaria para sostener.

- Espero que me toque una muerte rápida, no me gustaría quedar atrapado en la vida.

