Macri confirmó su intención de ir por la reelección en 2019

El presidente Mauricio Macri brindó una entrevista exclusiva al periodista de CNN Andrés Oppenheimer, en la cual analizó el rumbo económico del país, el futuro electoral, el rol de su primo Ángelo Calcaterra en la causa de los cuadernos y hasta la denuncia por falsos aportes por parte del partido que lidera.

"El año que viene ya va a haber elecciones. Usted no ha dicho si va a ser candidato o no", consultó el periodista, a lo que Macri contestó: "¿No he dicho? Yo he dicho que si la gente cree que debo seguir colaborando lo voy a hacer. Nunca he escapado a mi responsabilidad".

En ese momento, Oppenheimer volvió a preguntar: "¿Usted se va a postular para la reelección?. Ante la consulta, el Presidente respondió: "Insisto, si realmente la vocación de continuar en la línea de cambio está, no voy a decir que no".