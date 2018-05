Macri busca un superministro para reemplazar a Dujovne

Tras el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el Gobierno ya están pensando en un reemplazo para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Desde Cambiemos ya están llevando a cabo diferentes reuniones, con la idea de volver a tener un superministro de Economía, como solía haber en las viejas administraciones. Domingo Felipe Cavallo y Roberto Lavagna son algunos ejemplos.

Entre los candidatos suenan los nombres del ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, del ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el ex secretario de Finanzas durante el gobierno de Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen.

La decisión se da luego de que el presidente Mauricio Macri confirmó que Argentina volverá a firmar, tras quince años, un acuerdo con el FMI para obtener un crédito que le permita reforzar preventivamente sus cuentas públicas y afrontar necesidades financieras.

El último acuerdo había sido firmado en enero del 2003, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el ex ministro de Hacienda de este gobierno, Alfonso Prat Gay, quien entonces se desempeñaba como presidente del Banco Central.