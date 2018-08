Lula Da Silva presentará su candidatura el miércoles

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva presentará este miércoles su candidatura a la presidencia. "No me van a callar", manifestó el ex mandatario detenido en Curitiba.

Según informó el diario Página/12, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) posee altos índices de apoyo: en estados como Fortaleza tiene 70 % de aprobación, mientras que a nivel nacional suma un promedio de 35 %.

"Quiero mandarles un mensaje: sí, soy candidato a presidente de la República", reza la carta escrita por Lula, que fue leída en una radio de Fortaleza. Si el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo aprueba, el ex Presidente podría competir para la presidencia.

Desde hoy a la mañana diferentes caravanas de campesinos se agruparon en tres rutas nacionales de Brasilia con el fin de participar del acto que el miércoles se llevará a cabo para respaldar la candidatura de Lula.