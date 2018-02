El debate sobre el feminismo en la actualidad comenzó a instalarse en los medios y como suele ocurrir, muchos panelistas hablan sin saber. Es el caso del periodista Luis Ventura que en un ferviente monólogo en el programa Infama arremetió contra la lucha de la igualdad de género al alegar: “Dios es hombre”.

LEÉ MÁS: Mengolini cruzó a Moria Casán sobre el feminismo y desató la polémica

A los gritos, el ex Intrusos planteó que “el propio feminismo está generando una diferencia, es como definir al machismo y está poniendo una grieta entre hombre y mujeres”, incurriendo en el grave error de concepto que la lucha del movimiento feminista es por la igualdad de género entre hombre y mujeres.

Embed

La conductora de Infama, Denise Dumas, salió al cruce por el error de su colega y le recordó que muere una mujer cada 28 horas pero eso no le basto a Ventura y desaforado replicó: “¿Yo tengo la culpa de eso? No veo que lloren por los hombres que matan. Hay que ocuparse de que no maten gente, no que no maten a…”

Y para rematar su exposición, el periodista alegó: “Tenemos un Dios que tiene barba, todo lo que es el tema religioso que de ahí viene la cultura… tenemos un Dios masculino y eso viene desde la cuna. Yo no tengo la culpa”.