Luis Ventura explotó contra Mirtha Legrand por el escándalo de Natacha Jaitt

El periodista Luis Ventura no tuvo reparos para opinar de Mirtha Legrand y el escandaloso almuerzo en el que sentó a Natacha Jaitt con sus fuertes denuncias a figuras del periodismo y el espectáculo.

"Alguien que no quiere hacer algo no lo hace. Además, si te cayó tan mal lo que dijo Jaitt, aclaralo rápido. (Mirtha) Lo podría haber hecho el domingo. Yo, que soy un bicho del mundo de las comunicaciones, no le termino de creer su discurso”, acusó Ventura en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en "Por si las moscas", el ciclo de espectáculos de la Radio de la Ciudad.

El programa fue emitido el pasado 31 de marzo y generó el repudio en diferentes medios por permitir la relación de múltiples figuras con los casos de abusos en menores de edad sin presentar ninguna prueba.

"En su discurso tiene muchos puntos vulnerables. Le echa la culpa a la producción y después dice que su nieto (Nacho Viale) es un excelente productor. ¿Cómo es la previa? ¿Cómo apareció Natacha sentada ahí? Andá y proponele (a Mirtha) que invite a Cristina a ver qué dice”, apuntó.

