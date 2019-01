Luis Ventura contó que sufrió un abuso sexual a los seis años

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de que Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación, esto animó a varias mujeres a revelar situaciones similares de las que fueron víctimas. En este caso quien se animó a relatar un hecho de abuso en su infancia fue el periodista de espectáculos, Luis Ventura.

Ocurrió en el programa Debo Decir, porAmérica TV, que actualmente conduce Moria Casán en suplencia de Luis Novaresio, mientras se discutía respecto del caso de la ex Patito Feo.

Entre idas y vueltas Ventura se animó a soltar una vivencia personal que llevaba guardada y confesó que a los seis años un profesor de clase abusó de él sexualmente.

“Yo iba a un colegio religioso y cuando tenía seis años, uno de mis maestros me abusa en un episodio que no fue traumático porque no consuma el desarrollo de todo lo que él había pergeñado para envolverme“, comentó el periodista y Moria lo indagó: “¿En qué consistió el abuso, te tocó, te penetró?“.

Ventura reveló el contexto en el que se produjo el hecho. “Era un día patrio y él planifica la historia porque yo participaba del hecho patriótico. Él como maestro me manda al aula a buscar un elemento. Yo voy corriendo al aula, abro el armario y cuando lo estoy abriendo él llega al aula y me empieza a hablar; me sube a un escritorio y me baja la ropa. Me baja el pantalón, el calzoncillo y él, en estado de estar arrodillado, agarra mi pito y se lo lleva a la boca“.

“Yo me moría de vergüenza, estar desnudo frente a esa situación. La verdad creo que no debería haberlo dicho. Tengo un buen recuerdo de ese colegio. No lo conté nunca. Cuando lo conté, mi hermano más chico me dijo que le pasó lo mismo con el hermano del profesor. La cantidad de compañeros que me llamaron para decirme ‘Luis, me pasó lo mismo’“, dijo el periodista.