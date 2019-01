SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El futbolista Luis "Pulga" Rodríguez asombró con la decisión de involucrarse en la política, cuando se decidió a ser candidato por el Partido Justicialista en las próximas elecciones. Pero la mayor sorpresa del jugador tiene que ver con el club de sus amores.

El emblema de Atlético de Tucumán dejó el club de sus amores y pasó a firmar contrato con Colón de Santa Fe y ya le dieron la bienvenida en las redes sociales.

"Luis Rodríguez ya se encuentra en Santa Fe realizando la revisión médica en el Sanatorio Santa Fe. Una vez finalizada firmará el contrato y se pondrá a disposición del cuerpo técnico hoy por la tarde. ¡Bienvenido "Pulga"!", fue el recibimiento para Rodríguez.

Embed Luis Rodríguez ya se encuentra en Santa Fe realizando la revisión médica en el Sanatorio Santa Fe. Una vez finalizada firmará el contrato y se pondrá a disposición del cuerpo técnico hoy por la tarde.

¡Bienvenido "Pulga"! pic.twitter.com/jcEVS95EdU — Club Atlético Colón (@ColonOficial) 8 de enero de 2019

“Tomamos la decisión con la familia. Daré lo mejor de mí en Santa Fe. Al hincha de Atlético, ya se lo dije en un video, sólo tengo palabras de agradecimiento. Siempre me cobijaron y me trataron bien, entendieron mis momentos malos y me esperaron", explicó el jugador.

Y aclaró: "No me voy por ningún problema. El desafío es hacer lo que hice con Atlético pero con otra camiseta. Creo que estoy en el momento justo. Puedo hacer goles en otro club y aportar acá en Colón lo que aporté en Atlético”.

El atacante de Atlético Tucumán Luis "Pulga" Rodríguez se afilió al Partido Justicialista y será candidato a legislador tucumano en las próximas elecciones.