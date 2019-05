La actriz Verónica Llinás lanzó fuertes críticas contra la gestión de gobierno de Mauricio Macri.

La actriz se refirió al máximo mandatario, y brindó su evaluación de acuerdo a la situación del país, al ser consultada por el conductor del programa, Luis Novaresio.

Sin concesiones la actriz dijo: “Hasta ahora me parece un pésimo presidente. Yo no entiendo de política, no soy una persona que tenga data o súper educación. No me creo que tenga muchas herramientas para opinar técnicamente de economía, de política”, manifestó Llinás.

Y continuó: “pero es sentido común simplemente. Sube todo, no hay industria, se pide plata, se debe un montón de guita durante no sé cuántos años, hay cada vez menos trabajo, suben las tarifas, el dólar se va a la merda, la inflación se va a la merda, el riesgo país sube. Bueno no hay que ser muy avispado para darse cuenta, y ya hace cuatro años que está, que esto no está funcionando“.

“Y todos los que me preguntan ‘¿por qué antes no hacías estos videos con Cristina?’ Y porque no tenía esa herramienta. Todavía no había descubierto el Instagram, y sin embargo hice varios tweets durante el gobierno de Cristina que también me valieron puteadas de todos los colores”, aseguró la intérprete haciendo alusión a los videos que publica en las redes sociales con críticas a decisiones de gestión.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se decida a ingresar a la política contestó de manera tajante: No. No, sería un desastre”.

“Está bien, si él quiere eso por ahí está bien. Cada uno tiene que ser lo que quiera, y probar la suerte que quiera. No tengo opinión sobre eso si está bien o si está mal”, dijo Verónica Llinás en referencia a la figura de Marcelo Tinelli.