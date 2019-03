El picante comentario de Luis Novaresio a Gabriela Michetti por reconocer que hay una crisis

El periodista Luis Novaresio realizó un duro descargo sobre la crisis económica impulsada por el gobierno de Cambiemos y pronunció una chicana contra la vicepresidenta, Gabriela Michetti.

En su programa por radio La Red, el conductor realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación económica que atraviesan los argentinos e ironizó sobre los dichos de la vicepresidenta, quien admitió la crisis actual.

"Gabriea Michetti está en Espeña y dijo que la crisis era más difícil de lo que esperaban. Menos mal que se dio cuenta que hay una crisis mayor de la que esperaban. Y dijo que sin embargo la gente va a votar por la institucionalidad", expresó el periodista.

Y continuó: "La ética es un conjunto de valores aceptados en un momento determinado. ¿Cuánto te importa? ¿Está mal que el ciudadano crea que heladera mata ética? Yo lo entiendo. Hoy el ciudadano que no llega a fin de mes quiera tener una heladera".

"A mí me complica que si vos pensás tal cosa sos un corrupto, cómplice del que afanó. A mi me parece que no es así", manifestó en otro fragmento.

Y concluyó: "Michetti dijo es un momento más difícil del que esperábamos. ¿En un momento más difícil de lo que esperamos está mal que vos mires tu heladera? Yo creo que no".