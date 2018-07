El periodista Luis Novaresio realizó un duro editorial contra la conductora Mirtha Legrand en el cual cuestionó el peso de la opinión de la diva: ''Sé que lo que voy a decir no es muy políticamente correcto, pero me parece que sobrevaloramos mucho la opinión de Mirtha Legrand’’.

En su programa de radio La Red, el periodista repudió los dichos de la diva sobre la economía y el rumbo del país. ''Creo que va a seguir subiendo, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar", fue la frase de Mirtha.

Ante sus dichos, Novaresio reflexionó: ''Me parece que sobrevaloramos mucho la opinión de Mirtha Legrand, no es una persona más, pero de ahí a un diagnostico técnico sobre el dólar o los cambios de gabinete.".

Por otro lado, el periodista señaló:"Le admiro el autoestima, porque dice 'yo hice mucho', yo creo que Mirtha Legrand está convencida que Macri ganó por ella, y quiero informarle que no’’.

Y continuó: ''En la tele están dando vueltas desde ayer con lo que dijo Mirtha Legrand, y no me da la impresión que choquen los carritos del Coto cada vez que habla Mirtha Legrand’’.

''Ustedes creen que Macri ganó por Mirtha Legrand o porque enfrente estaba Scioli y Aníbal Fernández, entonces dejémonos de joder con Mirtha Legrand", concluyó.