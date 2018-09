Sigue la sangría de periodistas embarcados en defensa del oficialismo, en medio de la crisis política y económica del modelo Cambiemos. Ahora fue el turno de Luis Novaresio, quien intentó una crítica contra la Casa Rosada y, en especial, con las decisiones del presidente Mauricio Macri de achicar la cantidad de ministerios. Por otro lado, también mostró su decepción con la diputada Elisa Carrió por su polémico discurso en el que afirmó que las crisis le producen "adrenalina".

"Todo un símbolo", dijo el entrevistador en relación a la desaparición de los ministerios de Trabajo y Salud. "No hay en el registro de los países en el mundo, por lo menos de los occidentales, uno que no tenga ministerio de Salud. No hay más", disparó el conductor de los medios oficialistas América y Radio La Red.

Novaresio contra el Gobierno.mp4

"'Estoy muy angustiado', dijo el Presidente. Allí habrá que hacer un estudio del lenguaje, evidentemente habrán sido cinco meses angustiantes. Con toda seguridad, mucho menos que para los que no tienen trabajo o no saben como llegar a fin de mes", recalcó.

Por último, luego de escuchar parte del discurso de la diputada Elisa Carrió, evitó calificarla por respeto a su persona, pero aseguró sentirse en "apuro" por escucharla con ese tipo de declaraciones.