Macri le pidió a Majul que no edite la entrevista y el periodista no lo cumplió

Mauricio Macri le hizo un solo pedido a Luis Majul tras la entrevista pero el periodista no lo cumplió. El Presidente le había reclamado al periodista oficialista que no se editara la entrevista, pero eso no sucedió.

"Solo me pidió que no editáramos la entrevista, algo que es, en realidad, lo que cualquier manual de periodismo dice que se debe hacer", confesó Majul hoy en una nota en Infobae donde revela el detrás de escena.

Además, confirmó que lo vio fastidioso al mandatario y que llenó la entrevista de sincericidios. "Pocas veces vi al presidente Mauricio Macri como ayer. Lucía enérgico. Al borde del fastidio. Y al mismo tiempo se salía de la vaina por dar buenas noticias, y tratar de sacarse de encima las preguntas sobre la inflación, el dólar, la pobreza, el desempleo, la suba de tarifas", aseveró.

Por otra parte, Majul afirmó: "Macri estaba a flor de piel. Levantó la voz. Me interrumpió más que yo a mis entrevistados, lo que implica casi un récord. Además se quebró dos veces: cuando habló de su padre, cuando le recordé que me había dicho que el de presidente era el peor trabajo del mundo, y cuando me explicó que las lágrimas le brotaban porque le dolía el país".