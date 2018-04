Luis Majul se cruzó con Fernando Iglesias y lo ubicó al aire

El diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, estuvo de invitado en el programa del Luis Majul en A24 y vivió un incómodo momento al cruzarse con el periodista,mientras debatían por la caída de la sesión que iba a tratar la política tarifaria del Gobierno.

Majul comenzó cuestionando lo sucedido el miércoles y la foto de Nicolás Massot espiando por la cortina. "A vos que te gustan las fotos ¿te acordás de la foto de diciembre cuando levantaron una sesión?", lanzó Fernando Iglesias, a lo que el periodista contestó: "Igual".

Fue ahí cuando comenzaron a discutir en un tono más elevado. "Igual nada", retrucó Iglesias, y Majul contestó: "A mí no me vas a empezar a patotear. Si me patoteas yo como conductor cuando me terminás de patotear te hago callar".

"No hay ninguna problema, éste es tu programa, me podés echar cuando quieras", respondió el diputado.

"¿Puedo hablar yo? Sí estoy en contra del dato y me hablás de Cristina Kirchner, de Julio de Vido y de los bolsos de López no discuto mas, me estás haciendo kirchnerismo al revés", expresó, visiblemente molesto, el conductor de A24.