Luis Juez: "No tengo ninguna cualidad como diplomático"

El ex senador y ex embajador de la Embajada de Ecuador, Luis Juez, habló sobre su paso por el exterior y confesó que no estaba preparado para esa tarea: "No tengo ninguna cualidad como diplomático".

En diálogo con el programa "Destino, hacia dónde vamos", conducido por Dolores Cahen D'anvers en LN+, Juez reveló que su perfil no coincidía con el cargo que le atribuyó Mauricio Macri: "Le dije al Presidente el primer día que me nombró embajador de Ecuador: 'No tengo ninguna cualidad como diplomático'". Además, señaló que él no cultiva "ese lenguaje alambicado".

El ex senador abandonó la Embajada de Ecuador en medio de declaraciones polémicas, cuando trató a los ecuatorianos de "sucios". Durante una entrevista radial había declarado que, después de estar varias horas trabajando, se tuvo que cambiar la camisa "para que no digan que este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".

Tras las desafortunadas declaraciones, la Cancillería de Ecuador manifestó que "encontraba inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad".

Por último, Juez se refirió a la situación del país: "Intentamos un montón de terapias que no dieron resultado y hoy tenemos una situación compleja porque ya pasaron dos años y siete meses y ya los problemas no son de otros, son nuestros".