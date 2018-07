El ex embajador Luis Juez envió una carta abierta al senador de Cambiemos por Córdoba Ernesto Martínez para pedirle que no apoye el proyecto de aborto legal, pero el legislador ratificó que, si bien propondrá cambios a la iniciativa, no avala el rechazo.

En la carta publicada en su cuenta de Facebook, Juez -que trabajó junto a Martínez en la Municipalidad de Córdoba- expresó que le hablaba "al amigo, más que al compañero de militancia" y le recordó al senador una situación personal.

"Lo mejor que puedo hacer por un amigo que enfrenta una situación complicada es ofrecerle, de manera sincera y sin medias tintas, lo que yo haría en su lugar, y que vos levantes la mano aprobando, no me es indiferente, no es una ley más para mí", sostuvo el ex senador nacional.

Juez dijo que estaba "convencido" de que "luchar por las dos vidas es más amplio, más comprometido, más generoso y, por qué no decirlo, más arriesgado que la otra opción" y consideró que "cuando uno se pone al lado del más débil nunca se equivoca".

"No creo que el aborto sea algo sencillo y rápido y que en media hora se terminan los problemas. No creo que de esa manera se salve una vida, sino que se arruinan dos", evaluó el ex embajador en Ecuador, que en toda la carta apeló a la amistad que lo une con Martínez.

Sin embargo, Martínez ratificó este jueves que junto a los otros dos senadores cordobeses, Laura Rodríguez Machado y Carlos Caserio, presentarán un dictamen alternativo en las comisiones, con cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, y aseguró: "El ´no´, no lo avalamos".

"Creo que el resultado va a ser afirmativo. Tanto con el proyecto como viene o con modificaciones. No puede pasar mucho más tiempo sin que sea ley", expresó el senador de Cambiemos en declaraciones a FM Futurock.

Al referirse a los cambios que propondrán, señaló: "Coincidimos en lo esencial con el proyecto que viene de Diputados, pero hay algunas exageraciones, algunos puntos extremos que no quisiéramos convalidar".

En este sentido, señaló que los senadores de Córdoba tienen una "posición que es común de los tres" y que presentarán un dictamen propio el 1 de agosto en el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales.

Entre los cambios que propondrán, el senador mencionó el plazo de 12 semanas "como en otros países como Francia, Italia o Uruguay", en lugar de las 14 semanas que plantea el proyecto de Diputados.

También buscarán eliminar "la imposibilidad de que las instituciones privadas no comulguen con la posibilidad de realizar la práctica de aborto por cuestiones de idearios" y establecer "la no persecución a los médicos" que se declaren objetores de conciencia.