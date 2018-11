Luis D'Elía: "Probablemente vaya preso, Macri me persigue"

El dirigente social Luis D'Elía se refirió a la condena en su contra por el episodio de la comisaría en La Boca en 2004 y señaló directamente al Presidente: "Macri me persigue", al tiempo que explicó: "No hubo una toma de la comisaría, no hicimos eso".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, D'Elía adelantó sobre su situación personal: "Probablemente yo vaya preso, mientras el asesino y el narco de la causa están libres".

Por último, reveló que pidió "derecho a réplica en Clarín y La Nación y nunca nos lo dieron".