El dirigente social Luis D'Elía, que estuvo detenido hasta el último 24 de marzo, confesó que “fue muy duro” estar privado de la libertad porque “estar preso es la tumba”, señaló que el presidente “Macri está al borde del colapso”, y lo acusó no sólo de haber “degradado la vida republicana y democrática” sino también de perseguir a la oposición política “con la misma gran omnipotencia autoritaria que Videla".

En una entrevista con Víctor Hugo Morales para el programa “Vía de Escape”, que se emite por la plataforma digital de El Destape (Facebook, Youtube y sitio web) expresó que “a Macri no le importa nada”.

Según D'Elía, la imagen del Gobierno nacional viene descendiendo en caída libre. “Las encuestas empiezan a demostrar un gran enojo de la sociedad con ellos”, aseguró. “Esperemos que eso se plasme en las calles y en las urnas”, deseó.

“Lamentablemente están los hijos de los pobres y de los trabajadores. Y no los que vaciaron la Argentina una y otra vez. No están los ricos en las cárceles”, reflexionó acerca de la cárcel en el diálogo con Víctor Hugo.

D'Elia se mostró convencido que su detención “fue un escenario armado para tapar el juicio por el encubrimiento. Una detestable jugada de inteligencia en la cual la pagamos varios con la cárcel y todavía está Fernando Esteche preso por esto”.

Por su parte, señaló que la fiscal federal Gabriela Baigún, quien le concedió la excarcelación, “obró a conciencia” e “hizo un fallo impecable”. Y contó que la autoridad judicial que ordenó su liberación “tiene una dificultad”, que es tener “un tío que es una especie de 'Zaffaroni de la Justicia argentina'. Entonces ve comprometido hasta el prestigio familiar además del personal”.

Para D'Elía “falta mucho para que encontremos la verdad” en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA porque “hay gente interesada en que nunca sepamos la verdad”. “Yo no tengo elementos para afirmar si Irán fue o no. Lo que veo es que en el expediente no hay pruebas”, denunció. Y, luego, solicitó: “Hay que encontrar a los que hicieron eso y que se pudran en la cárcel. No quiero que venga la CIA ni el MOSSAD a decirnos quienes fueron. Tiene que ser la Justicia Argentina”.

Sobre el final de la nota, D´Elia arremetió contra el Presidente y no dudó en compararlo con uno de los más sangrientos comandantes de la última Dictadura cívico militar: “A Macri le pasa lo mismo que a Videla. Tiene un sentido de omnipotencia autoritaria muy grande a la hora de perseguir (…) “Videla también se sentía omnipotente como Macri, creían que iban a estar para toda la eternidad y terminó en Marcos Paz muy mal”.