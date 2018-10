Luis Carzoglio: "A mí no me condicionan los medios"

El juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, ratificó la decisión judicial de rechazar la detención del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y habló de las amenazas que recibió además de apuntar contra el rol de los medios de comunicación.

"No hay elementos para ordenar la detención de Pablo Moyano", manifestó el juez, al tiempo que defendió su postura: “Tengo que fallar en función del derecho y fallé en función de lo que decía la causa. Las presiones conmigo no van”.

En diálogo con el programa Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Carzoglio reiteró las denuncias recibidas y apuntó contra los medios de comunicación: “El periodismo no pensaba que yo iba a denunciar lo que denuncié en la conferencia”. Y agregó: "A mí no me condicionan los medios, puede ser que a otros jueces sí".

Por último, el Juez criticó el contexto actual y el estado de derecho: "Hay una degradación de la democracia: la clase media está enojada y los humildes están tristes". Y concluyó: "Confío en la Justicia argentina, aunque siempre hubo presiones".