Luciana Salazar tomó una drástica decisión sobre su hija por la inseguridad

La actriz Luciana Salazar confesó que por temor a la inseguridad no va a la plaza con su hija porque está "aterrada, en paranoia" e incluso teme "que la secuestren", algo que no ocurre en Miami, donde suele viajar con la beba.

"La tengo un poco encerrada porque me da mucho miedo la inseguridad", dijo en una entrevista a La Nación y dijo que no puede "ir a la plaza" con su hija. "Como vivo los fines de semana en Nordelta, ahí salimos un poco más, pero en la semana estoy en mi departamento en Núñez y me cuesta sacarla", afirmó.

En esa línea, Salazar reconoció: "La inseguridad es un tema que me tiene aterrada, en paranoia" y agregó: "Hasta me da miedo que la secuestren". Sensación que no tuvo en Miami, donde salió y caminó "todo el día con ella, pero acá no".

