Luciana Salazar reveló la brujería que le hizo Martín Redrado

La historia entre la modelo Luciana Salazar y el economista Martín Redrado parece no tener fin. Entre las idas y vueltas en su relación sentimental, no solo quedaron las peleas mediáticas, ahora también se descubrieron supuestas brujerías por parte del economista.

"Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo más que vea a mi hija. Por q no quiero que mi hija tenga una imagen asi de un hombre q juega con las mujeres y por que me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", escribió la modelo en su cuenta de Twitter.

Embed Es muy enfermo ( encima separados) por eso no dejo mas que vea a mi hija. Por q no quiero que mi hija tenga una imagen asi de un hombre q juega con las mujeres y por que me hace brujerias que lo descubri en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro https://t.co/yihlcefunT — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Ante semejante revelación, el periodista Ángel De Brito mencionó al economista y le preguntó a qué se refería con las "brujerías". Redrado contestó el mensaje y aseguró que "ninguna".

Pero al ver la respuesta, Salazar le respondió y sacó a la luz el supuesto trabajo oculto que le realizó el economista: "Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos".

Embed Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos https://t.co/1T0M2QGKO3 — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Después, en diálogo con 'Los ángeles de la mañana', amplió que descubrió la supuesta "brujería" el domingo 12, cuando visitó a Redrado en su casona de Belgrano. Había ido a almozar junto a la pequeña Matilda y después de la comida, tuvo ganas de comer helado.

"Ahí fue al freezer y encontré esta situación. Estaba totalmente visible. Ahí me puse a llorar mal, él se puso pálido, me juró que no había sido. Yo sabía que los hijos no habían sido y al final me contó, que una amiga se lo había sugerido porque era una forma de sacarme de la cabeza. Me confesó que seguía teniendo sentimientos conmigo, que no me podía olvidar. Ahí me sensibilicé y nos pusimos a hablar seriamente y me contó que estaba hace tres meses con alguien pero que no le generaba nada. Pero la verdad es que yo también sé que la brujería puede ser para congelarme a mí", analizó Luli.

Además, contó que tiene pruebas del hallazgo en la heladera, porque los tres después tuvieron una charla con Ana Rosenfeld, que es amiga de ambos, y allí Martín habría admitido la brujería.