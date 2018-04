Luciana Salazar confesó que fue acosada en "Pone a Francella"

Uno de los programas que impulsó la carrera de Luciana Salazar fue su participación en los sketchs de "Poné a Francella". Lo que nadie nunca supo es que, en su participación en la exitosa comedia, sufrió un episodio de acoso en uno de los camarines cuando tenía 22 años.

"No fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: "¡Dale!…¿no te gusto?" De los nervios me salió gritarle: "¡Estoy de novia, estoy de novia!, relató para Revista Gente.

El caso se resolvió puertas para adentro. La mediática contó que notificó a las autoridades y solucionaron la situación. Incluso volvió a trabajar con el involucrado en reiteradas ocasiones con el correr de los años. Sin embargo, explicó que si le tocara pasarlo de nuevo actuaría de una forma distinta.

"Sé que denunciar es lo correcto. Si el tipo fuese soltero o tan solo casado, iría por todo. Pero si tiene hijos, trataría de resolver el tema low profile, puertas adentro, sin trascendencia mediática", aclaró Luciana.

LEÉ MÁS: Luciana Salazar cruzó a Lanata por una nota en la que cuestionó a Marley