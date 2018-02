Los sorpresivos elogios de Guillermo Moreno a Jorge Triaca

El ex funcionario habló sobre la gestión del ministro macrista, golpeado tras el escándalo con su ex empleada.

El ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno opinó sobre la gestión del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y consideró que "no está haciendo un mal trabajo".

Como invitado en el programa de Mariano Iúdica, "Involucrados", el ex candidato porteño manifestó: "No me parece que esté mal, su padre fue un gran dirigente sindical y ha aprendido de él".

El visto bueno al ministro Triaca sorprendió al conductor y al equipo del programa y al ser consultado sobre qué puntaje le pondría, reveló: "No me parece poder juzgarlo y no me parece que esté haciendo un mal trabajo. Le pongo un 7 u 8".