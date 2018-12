Los sentidos mensajes de los famosos en defensa de Aerolíneas Argentinas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En pleno conflicto entre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas con el Gobierno de Cambiemos que busca avanzar en su privatización, una decena de actores, músicos y periodistas grabaron un mensaje en apoyo a la empresa estatal.

En el perfil de Twitter @Aeronavegantes, los trabajadores subieron una serie de videos del apoyo que recibieron desde el mundo del espectáculo, de la música y de la política. Desde Fito Paez hasta Luis Novaresio y Facundo Arana, el mensaje en rechazo al vaciamiento de la empresa, se hizo sentir.

"Defendamos Aerolíneas, todo somos Aerolíneas austral", expresó el reconocido músico de rock argentino Fito Paez.

"Decir que le doy mi apoyo a nuestra Aerolínea de bandera es una obviedad. Un abrazo muy fuerte, no bajen los brazos que todo este bien y todo se componga rápidamente como tiene que ser", manifestó el actor Facundo Arana.

"Aguante Aerolíneas, nuestra Aerolínea de bandera, como el 2001 hoy también bancándola", lanzó el Mono de Kapanga.

"Estoy aquí para apoyar a toda la gente y decir no a los despidos", expresó el músico Piero.

"Defendamos nuestra línea de bandera", pidió la actriz Andrea Rincón

"Creo profundamente que es fundamental contar con una Aerolínea de bandera mas allá de cualquier tipo de ideología y conflicto que exista. La conexión en un país, es fundamental", reflexionó el humorista Diego Barassi.

"Una Aerolínea de bandera no es una cuestión menor, tener una aerolínea de bandera es garantizar un servicio publico esencial. Las dimensiones de nuestro país son casi a las de 3 o 4 países, que vuele a los lugares importante donde no hay otro medio, es esencial. Es un orgullo para nosotros, hay que defenderla y no tiene que sea sometida", advirtió el periodista Luis Novaresio.

"No la entregamos, la defendemos la cuidamos. Yo banco a Aerolíneas Argentinas y banco a todos sus trabajadores y trabajadoras porque es soberanía", manifestó la actriz Sofía Gala.