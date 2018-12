Los ridículos 81 logros que Cambiemos resaltó de su gestión

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A tres años del inicio de su gestión, Cambiemos difundió por Whatsapp las "81 formas en las que el Gobierno está mejorando la vida de los argentinos", sin dato duro alguno y con algunas perlitas, como el final de las cadenas nacionales, una de las principales críticas del macrismo a la gestión de Cristina Kirchner.

El punteo es sencillo y concreto, sin ningún dato que respalde las afirmaciones ni las sustente. Por eso, El Destape seleccionó algunas de las mejores "formas" difundidas por el Gobierno.

En el puesto número 7, se mencionó el "ordenamiento de las cuentas del Estado: en 2019 no va a haber déficit", que traerá un brutal ajuste en 2019, más fuerte que el de este año, bajo el designio del Fondo Monetario Internacional. En el lugar 10, aseguraron que "las llamadas ya no se cortan y hay señal en la ruta", sin notar que las comunicaciones por celular aún son deficientes y no alcanzan a todos los puntos del país.

También aseguraron, en el puesto 12, que "bajaron muchísimo los cortes de luz", sin dar más precisiones sobre este punto, uno de los centrales focos del tarifazo de Cambiemos. Tampoco se olvidaron de Aerolíneas Argentinas, en el lugar 60, que tiene "más pasajeros (25%), más aviones, más autosustentable", sin mencionar que las lowcost llegaron para robarle el mercado, además del vaciamiento de la empresa estatal.

El Gobierno no dejó de lado el aspecto mediático y resaltó, en lugar número 18, la "libertad total de expresión y de opinión, sin presiones ni amenazas" sin tener en cuenta los medios de comunicación cerrados y los periodistas despedidos, como Roberto Navarro de C5N. Además, aseguraron que hay "medios públicos plurales que no mienten ni persiguen opositores", en el lugar 23, sin reconocer el vaciamiento de la agencia Télam, Radio Nacional y la TvPública. Por último, aseguraron que "bajó más de 60% la publicidad oficial y se reparte con criterios objetivos".

Cambiemos también mencionó, en lugar 21, que mejoraron al "INDEC, que mentía y manipulaba" y "ahora es otra vez profesional y creíble", además de la "eliminación del cepo y salida del default" como logro 32.

Finalmente, resaltaron el "récord de conferencias de prensa presidenciales desde 1983", en el puesto 59 y "ni una cadena nacional" en el último lugar, el 81.

