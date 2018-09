Los posteos de Corina de Bonis en donde advertía por las amenazas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Corina de Bonis, la docente que fue golpeada y a la que torturaron con una bolsa en la cabeza, había denunciado en su cuenta de Facebook que recibió amenazas luego de haber realizado una olla popular en reclamo por los problemas en la educación pública.

"El CEC 801 recibió una nueva amenaza! Nos dijeron que la próxima olla va a ser en el cementerio", escribió De Bonis en su cuenta personal.

La amenaza contra la docente también fue mencionada en la marcha que los docentes hicieron en Moreno en repudió la explosión de una garrafa que se cobró la vida de dos trabajadores.

"Hoy 6/7 hubiera sido en el CEC 801 de Moreno la olla No 20, no la hicimos, no la vamos a hacer nosotras gracias a las amenazas pero saben qué, tenemos unas familias de fierro", escribió una semana antes de haber sido torturada con una bolsa.

A Corina de Bonis dos hombres la tomaron de los brazos luego de que saliera de un colegio. Tras ponerle una bolsa en la cabeza y golpearla, le escribieron en la panza con un elemento cortante "ollas no".

La última publicación de la docente fue el 9 de septiembre cuando posteó un video cuyo mensaje principal era que "el miedo nunca consiguió derechos".