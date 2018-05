En el marco de una semana activa para los trabajadores del subte, los metrodelegados anunciaron un nuevo paro para el viernes 18. Las líneas C y D estarán paralizadas desde la 0.00 a 12 y habrá apertura de molinetes de 12 a 14.

"Metrovías miente, no ha habido ninguna acción ilegal. Somos un sindicato con personería", expresó el metrodelegado Claudio Dellecarbonara. Asimismo, denunció las sanciones recibidas: "Por el accionar garantizado por la constitución la empresa nos manda los telegramas con sanciones. Los que están en la ilegalidad son ellos. Vamos a mantener las medidas".

El conflicto lleva tres semanas y hoy paralizo desde las 0.00 hasta las 12 las líneas A y B. Las medidas fueron tomadas a raíz de la suspensión de 70 empleados por parte de la empresa Metrovías, que tomaron esa medida en represalia por los paros anteriores. Los compañeros reclamaron en rechazo por la oferta paritaria de 15.2 firmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

"No sólo no nos llaman para dialogar sino que avanzan con sanciones en un marco donde venimos denunciando las cifras millonarias de ganancias de Metrovías no sólo por la suba de tarifas sino también por los subsidios que reciben", concluyó Dellecarbonara.