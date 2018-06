Los memes del millonario acuerdo del Gobierno con el FMI

SI ESTARIA PRESO NO HUBIERA PODIDO HACERLO

2001 Sturzenegger metió en el blindaje 50 mil millons d U$S d deuda. Hoy 2018 metió en 50 mil mill d U$S d deuda#JuevesIntratable#AnimalesSueltos

Dujovne y Sturzenegger

Hugo Tognoli

Ari Paluch

Centro Cultural Kirchner#AcuerdoYAjuste pic.twitter.com/DAub7N0SbL