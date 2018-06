Los insólitos argumentos de la diputada Burgos en contra del aborto

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal y diputada por la UCR, Gabriela Burgos, lanzó un encendido discurso con insólitos argumentos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Yo no puedo concebir que de dos seres humanos, de un hombre y una mujer, no nazca otra persona, otro ser humano. Hemos visto que en algunos países en donde esta práctica se ha implementado se ha utilizado esto en contra de las personas con discapacidad", manifestó.

Asimismo, remarcó que con la legalización del aborto "vamos a seleccionar seres humanos. Vamos a decir que con determinada calidad esta persona tiene derecho a nacer". Y agregó: "Ahora vamos a tener la potestad de decir 'no quiero que nazca'. ¿Qué hicimos como estado para que solo podamos llevar adelante políticas que tengan que ver con la muerte?"

"¿Por qué no pensar en la vida como la solución? Muchas mujeres me dijeron 'que esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer'. No las obliguen", concluyó.