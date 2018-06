'Los Grosos' desmienten que la persona detenida haya formado parte de su banda

Un operativo policial llamado "enanito verde" terminó esta mañana con un detenido que todos los medios identificaron como un ex integrante de la banda 'Los Grosos'. Sin embargo, el grupo musical desmintió las acusaciones.

"No conocemos a la persona que detuvieron. No sabemos quien es, y eso que con esto de la banda de cumbia conocimos muchos enanos. Pero no tenemos ninguna relación con esta persona", afirmó Ariel Gaite, integrante de Los Grosos.

Además, se mostró enojado por la difamación de los grandes medios: "Molesta porque ensucia nuestro trabajo. Hace diez años que la estamos peleando. Se ve que como los enanos somos todos parecidos nos meten en la misma bolsa".

Embed Detuvieron al excantante de "Los Grosos" en Quilmes. En su casa encontraron marihuana y cocaína por un valor de 300 mil pesos. Además, confiscaron balanzas de alta precisión, elementos de cortes y cartuchos de revolver calibre 22 y calibre 38 pic.twitter.com/Klnhq1MA9R — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 6 de junio de 2018

Todo surgió en el marco de un operativo policial en el municipio de Quilmes que terminó con una persona con enanismo detenida. En su vivienda, encontraron 1,5 kg de marihuana y 250 gramos de cocaína, 3 balanzas de alta precisión, elementos de cortes y cartuchos de revolver calibre 22 y calibre 38.

