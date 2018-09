SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Esta semana el presidente Mauricio Macri visitó la pizzería "Il Calzone Della Nonna", en la localidad bonaerense de Escobar, donde se reunió con Verónica y Federico, que dejaron sus trabajos en el centro porteño para abrir su propio emprendimiento, según relataron en el video difundido por Presidencia. Sin embargo, pese a mostrar "sorpresa" en las imágenes publicadas, el encuentro no fue casual ya que ambos son empleados del Estado.

Tanto Verónica Krieger como Federico Nicotra trabajan, actualmente, en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), según pudo averiguar El Disenso.

ANSES.jpg

Tan es así que Verónica incluso promocionó la cuenta de la SRT en su cuenta personal de Twitter para que le den "una mano".

Embed A todos los que me siguen quería pedirles de onda si me dan una mano. Sigan a @ srtargentina! — Veronica Krieger (@VeroKrieger) 22 de abril de 2016

Además, el 7 de junio participó del brindis por el Día del Periodista en Casa Rosada, en compañía de Mauricio Macri y le dejó un comentario en Facebook. "Hay muchos periodistas trabajando en las distintas reparticiones publicas para mostrar el trabajo del día a día! Merecemos un reconocimiento", dijo.

Dia periodista.jpg

En el video difundido esta semana, los dueños de la pizzería aseguraron que fue una "sorpresa" la visita del Presidente a su local. "Mi cara fue de sorpresa porque me habían dicho que no venía. De verdad no lo esperaba", dijo la mujer.